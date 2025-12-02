Έπειτα από την απαλλαγή από τα χρέη το ΔΣ του ΑΣ Άρη, ανακοίνωσε τη θέση του επίτιμου προέδρου που ανήκει στον Λευτέρη Αρβανίτη.

Το ερασιτεχνικό τμήμα του Άρη ανακοίνωσε τη νέα διοίκηση του συλλόγου με τον ρόλο του προέδρου να είναι στα χέρια του Λευτέρη Αρβανίτη.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από την έγκριση του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το νέο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας του Άρη έχει νέα πρόσωπα. Το 15μελές του διοικητικού συμβουλίου:

Κυριάκος Χαμουζάς, Αλέξανδρος Γκαντώνας, Νικόλαος Μπάτζιος, Αστέριος Ζόγκας, Σίμος Αϊβαζίδης, Αβραάμ Τοσουνίδης, Χρήστος Μωραΐτης, Λεωνίδας Μπακούρας, Αντώνιος Σιούλης, Γρηγόριος Δημητριάδης, Χρήστος Γαλιλαίας, Τζιάνι Κάλλεν, Θεμιστοκλής Τσούφης, Νικόλαος Τακάς και Ιωάννης Βουτσινάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

«Ο Α.Σ. Άρης ανακοινώνει τη νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη, μετά την ανανέωση της θητείας από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο Α.Σ. Άρης ευχαριστεί από καρδιάς για την πολυετή και άοκνη προσφορά τους τα απελθόντα μέλη Ελευθέριο Αρβανίτη, Θωμά Νικολό, Γεώργιο Πλαγάκο, Γεώργιο Μποτζώρη, Μαρία Εμμανουηλίδου, Λάμπρο Κωτούλα και Γεώργιο Κολτσίδα.

Ιδιαίτερης μνείας χρήζει ο απελθών πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λευτέρης Αρβανίτης, υπό τη διοίκηση του οποίου τα τελευταία χρόνια ο Α.Σ. Άρης κατάφερε να επιβιώσει σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και να απαλλαγεί από μεγάλα «βαρίδια» του παρελθόντος. Θα βρίσκεται πάντα δίπλα στην προσπάθεια για την περαιτέρω ανέλιξη του Συλλόγου, ενώ θα έχει και τον τίτλο του επίτιμου προέδρου ως αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς του».