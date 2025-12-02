Ο Ντανίλο Γκαλινάρι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, έπειτα από 21 χρόνια παρουσίας στα παρκέ.

Με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ο Ντανίλο Γκαλινάρι, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Ιταλός διεθνής, σε ηλικία 37 ετών αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, έπειτα από 21 χρόνια παρουσίας στα παρκέ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ντανίλο Γκαλινάρι:

«Σήμερα, με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ανακοινώνω την αποχώρησή μου από μια καριέρα που πάντα ονειρευόμουν.

Μια καριέρα που χτίστηκε μέσα από σκληρή δουλειά, θυσίες, νίκες, ήττες, συμπαίκτες που έγιναν αδέρφια, καθοδήγηση από τους προπονητές μου και, φυσικά, οικογένεια και φίλους που ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα.

Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο με αμέτρητες αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Σε όσους πίστεψαν σε μένα, σε όλους όσους με στήριξαν και σε όσους μοιράστηκαν κάθε στιγμή μαζί μου - σας ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου.

Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος για το επόμενο κεφάλαιο»!