Οι Πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στο γραφείο του Δημήτριου Μάλλιου, Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο ίδιος τους υποδέχθηκε για να τους εκφράσει τις ευχαριστίες του, για την προσφορά τους στο Σώμα, τονίζοντας την ανιδιοτελή προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια. Με τους Προέδρους της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ να προχωρούν σε δωρεά προστατευτικών κρανών για την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Το Δελτίο Τύπου τους ΕΛΑΣ

«Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, προκειμένου να τους εκφράσει τις ευχαριστίες του για τη σημαντική προσφορά τους προς το Σώμα.

Οι κύριοι Αγγελόπουλοι προχώρησαν στη δωρεά προστατευτικών κρανών για την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και συγκεκριμένα των αναβατών υπηρεσιακών μοτοσικλετών, συμβάλλοντας στην ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Αρχηγός τόνισε την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς τους, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των αστυνομικών.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι, η ενίσχυση των αστυνομικών με σύγχρονο και αξιόπιστο προστατευτικό εξοπλισμό αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την εντατικοποίηση των δράσεων που εφαρμόζει η Τροχαία με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας».