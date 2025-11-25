Γεραγωτέλλης: «Θεωρώ ότι η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Εθνικής Κωφών τα τελευταία 16 χρόνια»

Ο Βασίλης Γεραγωτέλλης, μίλησε στo Web Radio της ΕΟΚ, με αφορμή το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Κωφών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ Κωφών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο προπονητής της «γαλανόλευκης», μίλησε στο WEB radio της ΕΟΚ και αναφέρθηκε στη σπουδαία επιτυχία της χώρας μας.

Μάλιστα ανέφερε πως το συγκεκριμένο μετάλλιο, αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία της Εθνικής Κωφών τα τελευταία 16 χρόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βασίλης Γεραγωτέλλης:

Για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου της Εθνικής Κωφών: «Καταρχάς, θέλω πω ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός των κωφών. Επειδή έκλεισε 100 χρόνια η διοργάνωση, οι Ιάπωνες το οργάνωσαν εξαιρετικά, έγινε ρεκόρ συμμετοχών, 3.500 αθλητές συγκεκριμένα, 7.000 συνολικά μαζί με τους εθελοντές. Δεν είχα ξανασυμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Για εμάς ήταν μία πάρα πολύ όμορφη εμπειρία η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Η Εθνική Κωφών είχε να πάρει μετάλλιο από το 2009. Ξεκίνησε το ταξίδι μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 στην Κρήτη, που τερματίσαμε στην 5η θέση, πέρυσι κάναμε ένα βήμα παραπάνω και κατακτήσαμε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Κωφών. Η Ολυμπιάδα είναι μεγάλο αθλητικό γεγονός και κατακτήσαμε το χάλκινο μετάλλιο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τα παιδιά, που κάνουν μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια».

Για την πορεία της Εθνικής Κωφών στους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Στον μικρό τελικό νικήσαμε το Ισραήλ. Στη φάση των ομίλων αντιμετωπίσαμε την Αυστραλία και τον Καναδά που τις νικήσαμε και ηττηθήκαμε από τις ΗΠΑ. Στα προημιτελικά αποκλείσαμε τη Βενεζουέλα, στον ημιτελικό πέσαμε πάνω στην Ουκρανία, που είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, δεν παίξαμε καλά επίσης. Στον μικρό τελικό τα παιδιά άλλαξαν τελείως τον τρόπο προσέγγισης τους, έπαιξαν καλά και πήραμε μία καθαρή νίκη με 78-67 σκορ».

Για το αν το χάλκινο μετάλλιο αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα της Εθνικής Κωφών τα τελευταία χρόνια: «Ναι, θεωρώ ότι η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Εθνικής Κωφών τα τελευταία 16 χρόνια. Όταν πρόκειται για Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι μεγαλύτερο επίτευγμα από το Πανευρωπαϊκό. Υπήρχε ένα γεμάτο γήπεδο, δε μπορούσα να διανοηθώ ότι θα συναντούσα κάτι τέτοιο. Όλοι οι αθλητές παρέλασαν, αύριο (26/11) στην Τελετή Λήξης δυστυχώς δεν θα είμαστε. Όπως είναι οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες, έτσι γίνονται και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, λέγονται “Deaflympics”. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος έχει ζητήσει να αναλάβει την επόμενη Ολυμπιάδα το 2028 και μπορεί αυτή να γίνει στην Αθήνα. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να το ζήσουμε από κοντά».

Για την παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής Κωφών: «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είμαστε σταδιακά καλύτεροι και να παίζουμε καλύτερα στο επόμενο τουρνουά από το προηγούμενο. Ο αθλητισμός είναι θέμα ημέρας, ένα χιαστί παιχνίδι μπορεί να σε βάλει στην τετράδα και μπορεί να σε αποκλείσει από τη ζώνη των μεταλλίων. Εμφανιστήκαμε πιο έτοιμοι τώρα. Έχω και την εμπειρία μου από την Εθνική Ανδρών, ξέρω πόσο κοστίζει αυτή η… λεπτή γραμμή της παρουσίας στα ημιτελικά. Καταφέραμε να πάρουμε το χάλκινο μετάλλιο στο Τόκυο, πράγμα που είναι μεγάλη επιτυχία για το μπάσκετ της Εθνικής Κωφών».

Για την υλοποίηση του πλάνου της Ομοσπονδίας Κωφών: «Δε θέλω να ταυτίσω τη βελτίωση της ομάδας και τη δημιουργία του πλάνου με τις νίκες. Αυτό που βλέπω είναι ότι μαζί με τη βελτίωση μας, ευτυχώς, έρχεται και το αποτέλεσμα, που είναι το ιδανικό. Γίνονται προσπάθειες από την Ομοσπονδία και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ ώστε να γίνει γνωστή η Ομοσπονδία Κωφών και το μπάσκετ Κωφών για να καταγράψουν όλα τα παιδιά που θέλουν να παίξουν μπάσκετ με δυσκολία ακοής. Έχει γίνει κάτι τέτοιο, ώστε αυτή η ομάδα να έχει συνέχεια. Όπως είναι οι Εθνικές των ακουόντων, έτσι θέλω να είναι οι Εθνικές κωφών και βαρύκοων».

Για την εμπειρία του στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών: «Έγινε παρουσία μέλους της οικογενείας του Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, της Πρωθυπουργού της χώρας και της Κυβερνήτη του Τόκυο. Μετά υπήρχαν χορευτικά όπως βλέπουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα μου μείνουν “χαραγμένες” στο μυαλό όλες αυτές οι όμορφες αναμνήσεις».