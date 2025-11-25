Εθνική κωφών: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο!
Το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες κωφών, κατέκτησε η Εθνική Ελλάδος στο Τόκιο, κερδίζοντας το Ισραήλ στο μικρό τελικό με 78-67.
Η ομάδα του Βασίλη Γεραγωτέλλη, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον μικρό τελικό, επικρατώντας του Ισραήλ με 78-67, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Κορυφαίος σκόρερ για την Εθνική, ο Βαβάτσικος με 22 πόντους, ενώ ακολούθησε και Βαβάτσικος με 19π.
Η Εθνική Κωφών υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Γεραγωτέλλη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακού Αγώνες Κωφων που φιλοξενήθηκαν στο Τόκιο! 🇬🇷🥉
Θερμά συγχαρητήρια για την μεγάλη αυτή επιτυχία! 👏#Deafympics2025 pic.twitter.com/p642BpGwK8
— HellenicBF (@HellenicBF) November 25, 2025
