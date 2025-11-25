Σπουδαία διάκριση για την Εθνική ομάδα μπάσκετ κωφών, αφού κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες κωφών, κατέκτησε η Εθνική Ελλάδος στο Τόκιο, κερδίζοντας το Ισραήλ στο μικρό τελικό με 78-67.



Η ομάδα του Βασίλη Γεραγωτέλλη, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον μικρό τελικό, επικρατώντας του Ισραήλ με 78-67, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Κορυφαίος σκόρερ για την Εθνική, ο Βαβάτσικος με 22 πόντους, ενώ ακολούθησε και Βαβάτσικος με 19π.

Η Εθνική Κωφών υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Γεραγωτέλλη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακού Αγώνες Κωφων που φιλοξενήθηκαν στο Τόκιο! 🇬🇷🥉



Θερμά συγχαρητήρια για την μεγάλη αυτή επιτυχία!

