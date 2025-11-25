Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ, θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία (27/11, 18:30), με την ΕΟΚ να ενημερώνει πως έχουν μείνει λιγότερα από 1000 εισιτήρια για την αναμέτρηση.

Γνωστό έκανε η ΕΟΚ, πως έχουν απομείνει λιγότερα από 1000 εισιτήρια για την αναμέτρηση της Εθνικής με τη Ρουμανία, στο πλαίσιο των «παραθύρων» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, βρίσκεται από χθες (24/11) στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί την προετοιμασία, ενόψει των παιχνιδιών με Ρουμανία (27/11, 18:30) και Πορτογαλία (30/11, 19:00).

Η «γαλανόλευκη», επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και ο κόσμος φαίνεται να αγκαλιάζει την Εθνική μας ομάδα, μετά και από τη σπουδαία διάκριση στο περασμένο Eurobasket, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.