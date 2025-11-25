Εθνική Ελλάδος: Λιγότερα από 1000 εισιτήρια για το ματς με τη Ρουμανία
Γνωστό έκανε η ΕΟΚ, πως έχουν απομείνει λιγότερα από 1000 εισιτήρια για την αναμέτρηση της Εθνικής με τη Ρουμανία, στο πλαίσιο των «παραθύρων» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, βρίσκεται από χθες (24/11) στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί την προετοιμασία, ενόψει των παιχνιδιών με Ρουμανία (27/11, 18:30) και Πορτογαλία (30/11, 19:00).
Η «γαλανόλευκη», επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και ο κόσμος φαίνεται να αγκαλιάζει την Εθνική μας ομάδα, μετά και από τη σπουδαία διάκριση στο περασμένο Eurobasket, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.