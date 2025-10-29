Ηρακλής: Αρχή στα ευρωπαϊκά ματς κόντρα στη Ρίγα Ζέλι
Ο Ηρακλής επιστρέφει απόψε, Τετάρτη (29/10) στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ρίχνεται στη μάχη του ENBL, έχοντας να αντιμετωπίσει τη Ρίγας Ζέλι από τη Λετονία.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, με τον Ηρακλή να πηγαίνει με υπηρεσιακό προπονητή τον Σωτήρη Καραποστόλου, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Γιώργο Σιγάλα.
Η Ρίγας Ζέλι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμα ματς.
Η βαθμολογία στον τρίτο όμιλο
- Ρίγας Ζέλι 2-0
- Σπάρτακ Πλέβεν
- Ντζίκι Βαρσωβίας 1-1
- Ντουμπράβα 1-1
- Πέγια 0-2
- Ολομούτσκο 0-1
- Νιουκάστλ Ιγκλς 0-1
- Ηρακλής 0-0
