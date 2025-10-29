Αρχή στο ευρωπαϊκό ταξίδι για τον Ηρακλή, απόψε 29/10 στο ENBL.

Ο Ηρακλής επιστρέφει απόψε, Τετάρτη (29/10) στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ρίχνεται στη μάχη του ENBL, έχοντας να αντιμετωπίσει τη Ρίγας Ζέλι από τη Λετονία.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, με τον Ηρακλή να πηγαίνει με υπηρεσιακό προπονητή τον Σωτήρη Καραποστόλου, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Γιώργο Σιγάλα.

Η Ρίγας Ζέλι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμα ματς.

Η βαθμολογία στον τρίτο όμιλο