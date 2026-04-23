Χρηματικό πρόστιμο επέβαλλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στις ΚΑΕ Ηρακλής, Πανιώνιος και Μαρούσι για όσα συνέβησαν στο γήπεδο τους, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Πρόκειται για ποινές που έχουν να κάνουν με πειθαρχικά παραπτώματα που σημειώθηκαν στις εντός έδρας αναμετρήσεις τους.

Οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή:

Ηρακλής:

«1. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος, κατά τη διάρκεια ακρόασης του Εθνικού Ύμνου, κατά τον αγώνα που διεξήχθη την 18.04.2026 με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ).

2. Επιβάλλεται στη ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

Πανιώνιος:

1.Απαλλάσσεται η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος, κατά τη διάρκεια ακρόασης του Εθνικού Ύμνου, κατά τον αγώνα που διεξήχθη την 19.04.2026 με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ - Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ Νέα Κ.Α.Ε 2014).

2.Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) χρηματικό πρόστιμο ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

Μαρούσι:

1. Απαλλάσσει τον Ηλία Παπαθεοδώρου, προπονητή της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) για την πειθαρχική παράβαση της απρεπούς συμπεριφοράς, στον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ), που διεξήχθη την 18.04.2026.

2. Επιβάλλεται στη ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896): α) για κάθε μία από τις 3 επίσημες προειδοποιήσεις που έλαβαν χώρα, εξαιρουμένης της πρώτης εξ αυτών, για υβριστικά συνθήματα τα οποία είχαν ως αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, η ποινή της επίπληξης, καθώς και η ποινή του χρηματικού προστίμου ύψους χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, ήτοι συνολικά ποινή δύο (2) επιπλήξεων και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ και β) χρηματικό πρόστιμο ύψους οκτακοσίων (800,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια του ως άνω αγώνα».