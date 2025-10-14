Gazz Floor by Novibet με Ολυμπιακό-Παναθηναϊκο AKTOR σε διαβολοβδομάδα, Άρη και φουλ ελληνική δράση!

Το Gazz Floor powered by Novibet ανάβει τα φώτα του τερέν του σήμερα- εκτάκτως- στις 17.00, με Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό AKTOR σε διαβολοβδομάδα, αλλά και τις μάχες των Αρη-Περιστερίου και της πρώτης ευρωπαϊκής υποχρέωσης της Καρδίτσας στην έδρα της!

Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Ευτυχία Οικονομίδου ανάβουν τα φώτα του τερέν του Gazz Floor powered by Novibet σε μια εβδομάδα... κόλαση με φουλ μπασκετική δράση!

Ο Γιώργος Κούβαρης θα μας μεταφέρει τα νέα από τη media day του Παναθηναϊκού AKTOR, Οικονόμου και Μαυροδόντης θα μας πουν όλα τα νέα του Ολυμπιακού πριν από την αποψινή του αναμέτρηση.

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα μας μιλήσει για τον Άρη ενώ από το... μενού δεν θα λείπουν Περιστέρι, ΑΕΚ, Πανιώνιος και Καρδίτσα.