Gazz Floor by Novibet με Ολυμπιακό-Παναθηναϊκο AKTOR σε διαβολοβδομάδα, Άρη και φουλ ελληνική δράση!
Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Ευτυχία Οικονομίδου ανάβουν τα φώτα του τερέν του Gazz Floor powered by Novibet σε μια εβδομάδα... κόλαση με φουλ μπασκετική δράση!
Ο Γιώργος Κούβαρης θα μας μεταφέρει τα νέα από τη media day του Παναθηναϊκού AKTOR, Οικονόμου και Μαυροδόντης θα μας πουν όλα τα νέα του Ολυμπιακού πριν από την αποψινή του αναμέτρηση.
Ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα μας μιλήσει για τον Άρη ενώ από το... μενού δεν θα λείπουν Περιστέρι, ΑΕΚ, Πανιώνιος και Καρδίτσα.
