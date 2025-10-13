Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βαθμολογεί τα αγαπημένα του ελληνικά φαγητά – και έχει ξεκάθαρες προτιμήσεις
Ο Greek Freak επιστρέφει με μία πιο χαλαρή, χορταστική πλευρά του, μέσα από το νέο viral βίντεο της Stoiximan στο Instagram.
Από σουβλάκια και μουσακά, μέχρι φασολάδα και παστίτσιο, ο Γιάννης δεν “μασάει” τα λόγια του, χαρίζοντας αυθεντικές αντιδράσεις και ατάκες που μόνο εκείνος μπορεί να πει. Το αποτέλεσμα; Ένα βίντεο που ξεχειλίζει επιχειρήματα, χιούμορ και φυσικά… μπόλικο φαγητό.
Η Stoiximan, που έχει χτίσει μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον Γιάννη, συνεχίζει να τον παρουσιάζει όπως τον αγαπάμε: αυθεντικό, αληθινό και πάντα έτοιμο να μας χαρίσει ένα χαμόγελο.
👉 Δες το βίντεο στο Instagram της Stoiximan (@stoiximan) και μάθε ποιο φαγητό κερδίζει τον τίτλο του “MVP του τραπεζιού”!
