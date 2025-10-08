Γκαλινάρι: «Στο NBA Europe θα μπορούσα να είμαι στέλεχος, δεν θα παίξω ξανά στην Ευρώπη»

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο στο NBA Europe, όταν αυτό πραγματοποιηθεί.

Ο Γκαλινάρι, θρύλος του ιταλικού μπάσκετ, σε δηλώσεις του στον ιταλικό Τύπο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη με νέο ρόλο, όταν ξεκινήσει το NBA Europe. Το project φιλοδοξεί να ξεκινήσει το 2027, ωστόσο το NBA και η EuroLeague βρίσκονται σε συζητήσεις γι’ αυτό το θέμα.

Στον πρώην αστέρα του NBA, το άκουσμα αυτού του νέου μεγάλου project δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς δήλωσε ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποιο ρόλο, αλλά απέκλεισε την πιθανότητα να επιστρέψει στην Ευρώπη ως παίκτης.

«Όχι, δεν θα επιστρέψω να παίξω στην Ευρώπη. Αλλά αν ξεκινήσει το NBA Europe, θα μπορούσα να συμμετάσχω ως στέλεχος.»

Ο 37χρονος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο Πουέρτο Ρίκο, με τη Βάκερος ντε Μπαγιαμόν, ενώ το καλοκαίρι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Ιταλίας, μετά το τέλος του EuroBasket 2025.