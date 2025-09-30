Euroleague: Πρεμιέρα με Super Ενισχυμένες σε Ναν και Βεζένκοφ

Ανάλυση και προγνωστικά για την πρεμιέρα των αιωνίων στη Euroleague!

Το ΟΑΚΑ ανοίγει τις πύλες του στην αφετηρία μιας ιστορικής σεζόν και ο Παναθηναϊκός περιμένει τη Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, φουλάροντας την επιθετική μηχανή του.

Το πρώτο βήμα για ένα μακρινό ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, γίνεται απόψε για το “τριφύλλι”. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπάγερν Μονάχου και θέλει να ξεκινήσει τη χρονιά με το δεξί, χαϊδεύοντας το γκάζι στην επίθεση του. Οι δύο ομάδες θέλουν δουλειά ακόμα στο αμυντικό κομμάτι (πολύ λογικό με βάση το χρονικό σημείο) καθότι η επικοινωνία τους στα μετόπισθεν είναι τέτοια που επιτρέπει στους αντιπάλους καλές περιφερειακές εκτελέσεις. Αυτό θα πρέπει να προσέξουν οι γηπεδούχοι δεδομένου του ότι οι Βαυαροί διαθέτουν αρκετούς παίχτες που μπορούν να σουτάρουν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Ο Παναθηναϊκός θα ακουμπήσει στον Κέντρικ Ναν και στη συνεργασία του με τον ψηλό. Χολμς και Γιουρτσεβέν θα έχουν παραγωγικές ευκαιρίες μέσα από Pick & Roll δράσεις ενώ ο ο ίδιος ο Ναν με τη σειρά του θα αποτελέσει την πράσινη “αιχμή του δόρατος”, απέναντι σε μια άμυνα η οποία στην προετοιμασία έδειξε ότι δυσκολεύεται να αμυνθεί αποτελεσματικά στον χειριστή του αντιπάλου. Αυτή η συνθήκη μάλιστα πιθανόν θα δημιουργήσει καλές στατικές εκτελέσεις για το “τριφύλλι” και πιο συγκεκριμένα για τους Χουάντσο, Όσμαν, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου.

Η ελληνική ομάδα μπορεί να πιάσει υψηλά παραγωγικά standards απέναντι στη Βαυαρική άμυνα και να κερδίσει το παιχνίδι μέσα από τη δυναμική της στο επιθετικό κομμάτι. Θα είναι άκρως σημαντικό να ελέγξει τα σουτ των φιλοξενούμενων οι οποίοι (με αρωγό την κυκλοφορία της μπάλας που χαρακτηρίζει το σύστημα του Γκόρντον Χέρμπερτ) θα βασιστούν αρκετά στο τρίποντο για να κάνουν την έκπληξη.

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει από την Ιβηρική τις υποχρεώσεις του στη φετινή σεζόν. Απέναντι του στην αφετηρία του μαραθωνίου της Ευρωλίγκας θα βρεθεί η καινούργια Μπασκόνια του Πάολο Γκαλμπιάτι.

Μπουέσα Αρίνα λοιπόν στο ξεκίνημα για τους ερυθρόλευκους. Μια έδρα η οποία σίγουρα δεν είναι η πιο φιλόξενη για τις ελληνικές ομάδες ιστορικά, με τον Ολυμπιακό όμως να έχει καταφέρει να πάρει αρκετές σπουδαίες νίκες εκεί μέσα, σε παιχνίδια που συνήθως διακρίνονται για το υψηλό τέμπο και τον physical χαρακτήρα τους. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε βελτιωμένη στο Super Cup της Ρόδου και στοχεύει να συνεχίσει να περπατάει το μονοπάτι αυτό (της σταθερής βελτίωσης). Ο Ολυμπιακός θα χτυπήσει τους Βάσκους στο ανοιχτό γήπεδο αλλά και δράσεις μακριά από τη μπάλα (κοψίματα προς το ισπανικό καλάθι), δύο τομείς στους οποίους η Μπασκόνια έδειξε -στην προετοιμασία- ότι θέλει δουλειά.

Ο κόουτς Γκαλμπιάτι θα στηριχθεί στο δίδυμο Φόρεστ-Χάουαρντ και θα προσπαθήσει με γρήγορο μπάσκετ να “μακιγιάρει” την αδυναμία της ομάδας του στη γραμμή ψηλών (έχασαν και τον Ντιακίτε ο οποίος μένει εκτός επ’αόριστον). Η Μπασκόνια έχει θέματα αποστάσεων στην επίθεση της στο μισό γήπεδο μιας και πολλά σχήματα που αρέσουν στον Γκαλμπιάτι λόγω αθλητικότητας, στερούνται αποτελεσματικής περιφερειακής εκτέλεσης. Πρόκειται για ένα κομμάτι που μπορεί κάλλιστα να εκμεταλλευτεί η ελληνική άμυνα.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει σαφώς μεγαλύτερο ποιοτικό βάθος αλλά και την εμπειρία για να αναχαιτίσει την επιθετικότητα των γηπεδούχων στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Σάσα Βεζένκοφ θα πλήξει την άμυνα των γηπεδούχων ακριβώς εκεί που αυτή υστερεί και η παραγωγικότητα του μπορεί να αποτελέσει οδηγό για το θετικό αποτέλεσμα.

