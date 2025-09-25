Ο Βασίλιε Μίτσιτς πραγματοποίησε εντυπωσιακό ντεμπούτο και οδήγησε μαζί με τον Αντόνιο Μπλέικνι την Χάποελ Τελ Αβίβ στα ημιτελικά του League Cup του Ισραήλ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 98-86 της Χάποελ Μπερ Σεβά για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του League Cup του Ισραήλ.

Η σεζόν ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία έδειξε από νωρίς την ποιότητά της στην επίθεση και πανηγύρισε την πρόκριση.

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης δεν ήταν άλλος από τον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης συστήθηκε στο νέο του κοινό με μια εντυπωσιακή εμφάνιση: 18 πόντοι με 5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές και 5 ασίστ σε περίπου 29 λεπτά συμμετοχής.

Την παράσταση πάντως έκλεψε ο Αντόνιο Μπλέικνι, ο οποίος ήταν ασταμάτητος και ολοκλήρωσε το ματς με 34 πόντους, έχοντας τρομερά ποσοστά ευστοχίας (13/17). Σημαντική συμβολή είχε και ο Ελάιζα Μπράιαντ, που στο πρώτο του παιχνίδι έδειξε διάθεση και προσέφερε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 30-25, 56-49, 77-69, 98-86