Χάποελ Τελ Αβίβ - Χάποελ Μπερ Σεβά 98-86: Εντυπωσιακό το ντεμπούτο του Μίτσιτς και πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 98-86 της Χάποελ Μπερ Σεβά για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του League Cup του Ισραήλ.
Η σεζόν ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία έδειξε από νωρίς την ποιότητά της στην επίθεση και πανηγύρισε την πρόκριση.
הפועל מנצחת ברבע גמר גביע ווינר ותפגוש בשבת (27.9) את הפועל העמק בחצי הגמר 👹
יאללה הפועל ‼️ pic.twitter.com/jzPO7qg6ao— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) September 25, 2025
Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης δεν ήταν άλλος από τον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης συστήθηκε στο νέο του κοινό με μια εντυπωσιακή εμφάνιση: 18 πόντοι με 5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές και 5 ασίστ σε περίπου 29 λεπτά συμμετοχής.
Την παράσταση πάντως έκλεψε ο Αντόνιο Μπλέικνι, ο οποίος ήταν ασταμάτητος και ολοκλήρωσε το ματς με 34 πόντους, έχοντας τρομερά ποσοστά ευστοχίας (13/17). Σημαντική συμβολή είχε και ο Ελάιζα Μπράιαντ, που στο πρώτο του παιχνίδι έδειξε διάθεση και προσέφερε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 30-25, 56-49, 77-69, 98-86
