ΑΕΚ: Off οι Μπράουν-Χαραλαμπόπουλος με Λέβιτσε, ατομικό οι Κλαβέλ-Κατσίβελης
Η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Ουγγαρία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λέβιτσε ενόψει της 6ης αγωνιστικής των ομίλων του Basketball Champions League.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρεγκ Μπράουν όπως και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Κλαβέλ και Κατσίβελης.
Θυμίζουμε πως ο Χαραλαμπόπουλος, ταλαιπωρείται από τεντοπάθεια αχιλλείου, την ώρα που ο Μπράουν έχει μυϊκό σπασμό στον προσγωγό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Τα προβλήματα στη «Βασίλισσα» παραμένουν, αλλά δύο παίκτες «μπαίνουν» στις προπονήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν σήμερα (08/12) στη SUNEL Arena ο Τζιαν Κλαβέλ και ο Δημήτρης Κατσίβελης.»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.