Με δύο απουσίες η ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει τη Λεβίτσε στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Basketball Champions League, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Κλαβέλ και Κατσίβελης.

Η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Ουγγαρία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λέβιτσε ενόψει της 6ης αγωνιστικής των ομίλων του Basketball Champions League.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρεγκ Μπράουν όπως και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Κλαβέλ και Κατσίβελης.

Θυμίζουμε πως ο Χαραλαμπόπουλος, ταλαιπωρείται από τεντοπάθεια αχιλλείου, την ώρα που ο Μπράουν έχει μυϊκό σπασμό στον προσγωγό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Τα προβλήματα στη «Βασίλισσα» παραμένουν, αλλά δύο παίκτες «μπαίνουν» στις προπονήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν σήμερα (08/12) στη SUNEL Arena ο Τζιαν Κλαβέλ και ο Δημήτρης Κατσίβελης.»

