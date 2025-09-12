Ελλάδα-Τουρκία: Με άρωμα “2005” και Super Ενισχυμένη στον Γιάννη

Ανάλυση και προγνωστικά για τον σπουδαίο ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία στο Eurobasket.

Ελλάδα - Κατάκτηση Διοργάνωσης

Με τα σημάδια για ένα καινούργιο 2005 να πυκνώνουν στην ατμόσφαιρα, η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Τουρκία διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό. Είναι η υπέρτατη πρόκληση και ένα ματς που πιθανόν θα θυμόμαστε για χρόνια.

Το τοπίο έχει καθαρίσει. Το σκηνικό μοιάζει «Χολιγουντιανό». Η Ελλάδα που πέταξε έξω από τους “16” τους Ισπανούς και κέρδισε παίζοντας σχεδόν «εκτός έδρας» την παραδοσιακή δύναμη που λέγεται Λιθουανία, βλέπει τα εμπόδια δύο rivals (πολιτικά, ιστορικά και αθλητικά) να βρίσκονται μπροστά της στον δρόμο για τον τίτλο. Ποιος από όλους μας δεν θα ήθελε να βιώσει αυτό το ΠΣΚ δύο νίκες απέναντι σε Τουρκία και Γερμανία (η οποία θα ματσάρει με την εξαιρετική Φινλανδία);

Το σύνολο του Άταμαν έχει αποδώσει, μαζί με τους Γερμανούς, το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση. Χαρακτηρίζεται από πνευματική συνοχή (παραδοσιακά της έλειπε) και μεθοδικότητα στο παιχνίδι της. Το δίδυμο Σενγκούν-Όσμαν βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση, οι ρολίστες που τους πλαισιώνουν αποδίδουν σε υψηλό επίπεδο και η ομάδα διατηρεί το καλύτερο ποσοστό (44.6%) πίσω από τη γραμμή του τριπόντου στο τουρνουά, δείγμα της αγωνιστικής και ψυχολογικής της κατάστασης. Οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να μας χτυπήσουν στη ρακέτα (PnR, Post ups) κυρίως με τον Σενγκούν αλλά και παίχτη-κλειδί σε αυτήν τη διαδικασία τον δημιουργό Λάρκιν.

Η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου εξασφαλίζει το ότι η Εθνική μας θα παρουσιαστεί έτοιμη για μάχη στον ημιτελικό. Η Επίσημη Αγαπημένη ανέβασε αρκετά την απόδοση της μέσα στη διοργάνωση και πλέον ακουμπάει το δικό της πικ. Ο ημιτελικός αυτός είναι το καλύτερο τεστ για το μέγεθος της δυναμικής αυτού του γκρουπ σήμερα. Είναι δεδομένο ότι θα στοχεύσουμε τις αδυναμίες τους ακουμπώντας τη μπάλα στον Γιάννη στο χαμηλό ποστ (έχουν πρόβλημα στην αναχαίτιση τέτοιων δράσεων). Όμως αυτό θα είναι το παιχνίδι των γκαρντ. Η τριάδα Σλούκα-Ντόρσεϊ-Τολιόπουλου θα κρίνει πολλά με την αποτελεσματικότητα της στο Pick & Roll και στις στατικές εκτελέσεις.

Η Τουρκία διαθέτει σπουδαία ομάδα όμως εάν καταφέρουμε να πάμε σε μια κλειστή μάχη, οι πιθανότητες μας για επικράτηση θα είναι σημαντικές.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog