Ξέσπασμα του απογοητευμένου Όμιτς για την διαιτησία: «Δεν είναι φυσιολογικό, όλοι έρχονται να δουν τον Ντόνσιτς» (vid)

Απογοητευμένος και εκνευρισμένος με την διαιτησία, ήταν ο Άλεν Όμιτς μετά το τέλος του Γερμανία-Σλοβενία.

Σκασμένος από την ήττα της Σλοβενίας με την Γερμανία στον προημιτελικό του Eurobasket 2025 και με πολλά παράπονα για την διαιτησία του, εμφανίστηκε ο Άλεν Όμιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Μάλιστα, ο σέντερ της Μπούντουσνοστ στάθηκε και στην αντιμετώπιση που είχε στο ματς ο Λούκα Ντόνσιτς, εκθειάζοντας τον συμπαίκτη του.

«Τι ήταν αυτό; Ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά. Όλοι έρχονται για να τον δουν. Δεν μπορούμε να παίξουμε έτσι μπάσκετ, για αυτό χάσαμε. Έβαλαν 90 πόντους και εκτέλεσαν 40 βολές, μπορείτε να μετρήσετε και εσείς», είπε αρχικά.

Όσο για τεχνικό φάουλ που δέχθηκε ο Λούκα Ντόνσιτς στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, τόνισε φανερά εκνευρισμένος: «Δεν φυσιολογικό αυτό. Ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε, είμαστε χωρίς τις οικογένειές μας. Θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά έγινε αυτό. Τι να πεις; Τι να πεις; Δεν υπάρχει κάτι για να πεις».

Τέλος, συμπλήρωσε: «Ήρθαμε εδώ για να πάμε ως το τέλος. Μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά όταν ο αντίπαλος εκτελεί 40 βολές δεν μπορείς να κερδίσεις».