Ελλάδα από… χρυσάφι!

Μετά την Ιταλία, την Κύπρο και τη Γεωργία είναι η ώρα της Βοσνίας να αντιμετωπίσει την Ελλάδα που θέλει να συνεχίσει την αψεγάδιαστη πορεία της στο Eurobasket (15:00).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει δείξει στον όμιλο της Λεμεσού πως δεν αστειεύεται και τόσο τα αποτελέσματα, όσο και οι εμφανίσεις της το επιβεβαιώνουν.

Η «γαλανόλευκη» έχει πάρει τρεις νίκες, μια πιο άνετη από το τελικό +9 της διαφοράς επί των Ιταλών (75-66) και δύο πολύ πιο εύκολες, κόντρα σε Κύπριους (69-96) και Γεωργιανούς (53-94) με τις διαφορές να αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Αυτό το 3/3 έχει δώσει εκτός από αέρα υπεροχής στην παρέα του παραγωγικού Γιάννη Αντετοκούνμπο (29 πόντοι, 7.5 ριμπάουντ, 1.5 κλέψιμο, 31 αξιολόγηση σε δύο εμφανίσεις), ήδη τσεκαρισμένο το εισιτήριο για τη νοκ άουτ φάση στη Ρίγα και στις δύο στροφές που απομένουν με τη Βοσνία και Ισπανία (4/9) ζητούμενο είναι η πρωτιά για την καλύτερη δυνατή -τουλάχιστον θεωρητικά- διασταύρωση στους «16».

Οι Βόσνιοι αντίστοιχα έχουν ρεκόρ 1-2 έχοντας νικήσει φυσιολογικά την οικοδέσποινα του ομίλου (91-64) και αντίστοιχα ηττηθεί φυσιολογικά από Ισπανία (88-67) και Ιταλία (79-96) και ψάχνουν τις νίκες για να μπουν στην προνομιούχο τετράδα που οδηγεί στα νοκ άουτ.

Η άμυνα οδηγεί ως τώρα την Ελλάδα που πατά σε γερά θεμέλια από τη στιγμή που δέχεται μόλις 62.6 πόντους. Στο 2.40 να σκοράρει Under 69.5 πόντους η Βοσνία του Γιουσούφ Νούρκιτς.

Ο σέντερ των Jazz είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ που είναι μία από τις λιγότερο εύστοχες ομάδες της διοργάνωσης πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, με 25.3% έναντι του εξαιρετικού 47.2% της Ελλάδας που επίσης όμως δεν έχει σταθερό ποσοστό έξω από τα 6.75μ. και τα Under 17.5 εύστοχα τρίποντα στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση 1.93.

