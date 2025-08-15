Το EuroBasket U16 συνεχίζεται, με την Εθνική Παίδων να αντιμετωπίζει τη Γεωργία (20:00) στο πλαίσιο των αγώνων κατάταξης για τις θέσεις 9-12.

Η Εθνική Παίδων συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket U16, το οποίο διεξάγεται στην Τιφλίδα. Με την ομάδα του Δημήτρη Μισιάκου να αγωνίζεται για τις θέσεις 9-12, παίζοντας απόψε (20:00, Live στο κανάλι της FIBA στο YouTube) απέναντι στη Γεωργία.

Η Ελλάδα πέτυχε μία άνετη νίκη επί της Φινλανδίας, στο πρώτο παιχνίδι κατάταξης και πλέον διεκδικεί την καλύτερη δυνατή θέση σε αυτό το EuroBasket.

Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών για αυτά τα παιχνίδια κατάταξης, η Ρουμανία αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Με τους νικητές των δύο αυτών παιχνιδιών να αγωνίζονται για την 9η θέση, το Σάββατο (16/8).