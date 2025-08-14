Μάικ Τζέιμς για τη μη κλήση του στην Team USA: «Γ@@@, δύσκολο κοινό»

Ο Μάικ Τζέιμς εξέφρασε την άποψή του για το γεγονός ότι έμεινε εκτός κλήσεων της Team USA για το AmeriCup.

Πριν από μερικές ημέρες, η Team USA ανακοίνωσε τη δωδεκάδα που θα συμμετέχει στο AmeriCup του 2025, με τη λίστα να περιλαμβάνει αρκετούς γνώριμους από τα ελληνικά παρκέ και τον Τζέριαν Γκραντ να ξεχωρίζει.

Ωστόσο ένα όνομα το οποίο έλλειπε ήταν αυτό του Μάικ Τζέιμς. Ο έμπειρος Αμερικάνος γκαρντ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο επίπεδο της Euroleague με τη φανέλα της Μονακό μετρούσε κατά μέσο όρο από 15,9 πόντους με 5,8 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 29:20 λεπτά εντός παρκέ, δείχνοντας για μία ακόμη αγωνιστική περίοδο ότι ανήκει στην ελίτ.

Το γεγονός ότι έμεινε εκτός κλήσεων το σχολίασε και ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στο Twitter όπου ανέφερε συγκεκριμένα: «Γ@@@ έχασα πάλι την κλήση. Δύσκολο κοινό».