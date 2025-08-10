Μπάσκετ και αθλητισμός ενώνουν ξανά στο Navarino Challenge 2025

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης του Navarino Challenge, το οποίο για 13η χρονιά προώθησε με συνέπεια το διαχρονικό μήνυμα «Ο αθλητισμός ενώνει», ένα ξεχωριστό event έκλεψε την παράσταση στις εγκαταστάσεις της Costa Navarino: ο αγώνας μπάσκετ 4on4, powered by Trace ‘n Chase!

Το Navarino Challenge 2025 πραγματοποιήθηκε φέτος για 13η χρονιά, με επίκεντρο τα ξενοδοχεία «The Westin Resort Costa Navarino», «W Costa Navarino» και «The Romanos, a Luxury Collection Resort», αποτελώντας την απόλυτη εμπειρία ως γιορτή αθλητικού τουρισμού και ευεξίας και περνώντας ισχυρά μηνύματα ενότητας και συμπερίληψης.

Στο μεταξύ, ο αγώνας 4on4, powered by Trace ‘n Chase, στις εγκαταστάσεις της Costa Navarino, ανέδειξε με τον πιο άμεσο τρόπο τη δύναμη του μπάσκετ να ενώνει διαφορετικούς κόσμους: θρύλοι του αθλήματος, όπως ο Νίκος Ζήσης με τους γιους του, ο Τζο Αρλάουκας και η Εβίνα Μάλτση, μοιράστηκαν το παρκέ σε έναν αγώνα επίδειξης!

Σε αυτόν συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η διεθνής μπασκετμπολίστρια Διονυσία Αλεξανδρή, οι ηθοποιοί Γιούλικα Σκαφιδά και Στεφανία Γουλιώτη, ο γνωστός παρουσιαστής Γιώργος Λέντζας, ο Τάσος Τραϊανός, ο Πάνος Τσόλης από τους Manchester Titans και ο Άκης Τσόλης, CEO της Active Media Group ενώ οι ομάδες που παρατάχθηκαν στο κλειστό ήταν οι Costa Navarino, Trace ‘n Chase, SIXT και Active Media Group.

Νικήτριες ομάδες ήταν η Active Media Group και η SIXT, που ισοβάθμισαν, αλλά σε κάθε περίπτωση νικητής ήταν το μπάσκετ και ο αθλητισμός.

Η δράση, με τη στήριξη της Trace ‘n Chase, αποτέλεσε όχι μόνο ένα ελκυστικό αθλητικό γεγονός, αλλά και ένα σύμβολο συνεργασίας και κοινής προσπάθειας, στέλνοντας το μήνυμα πως στον αθλητισμό, όπως και στη ζωή, όλοι έχουν θέση, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος ή background. Το Navarino Challenge συνεχίζει να χτίζει γέφυρες ανάμεσα σε ανθρώπους, ιδέες και εμπειρίες, μετατρέποντας τη Μεσσηνία σε διεθνές σημείο αναφοράς για τον αθλητικό τουρισμό και την ευεξία.

