Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Πρέπει να προπονηθεί για να γίνει μέλος της ομάδας»
O Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena (20/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague και δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο προπονητής των Πειραιωτών μίλησε εκτενώς στη media day ενόψει του αυριανού αγώνα για τον ομογενή γκαρντ και είπε κάποιες ενδιαφέρουσες ατάκες.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Είναι η τέταρτη ερώτηση που μου κάνετε για το θέμα του Ντόρσεϊ, έχει αρχίσει και γίνεται σίριαλ. Στην εποχή των social media που ο καθένας ανεβάζει ένα στόρι και όλα τα σάιτ τα βάζουν σαν πρώτο θέμα, τι εννοούσε ο παίκτης και τι εννοούσε ο πατέρας του, αυτό πρέπει να αφήνει πάντα ανεπηρέαστο μια ομάδα.
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Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης το έχω ξαναπεί 100 φορές, ο οποίος πρέπει να έρθει να προπονηθεί εδώ όπως πρέπει και να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Όσο αυτό είναι ελλειμματικό δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας, θέλω να είμαι σαφής».
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