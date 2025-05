Navarino Challenge 2025: Η σιωπηλή μάχη των αθλητών

Το Gazzetta βρέθηκε στο Navarino Challenge, το κορυφαίο sports tourism event, και μεταφέρει εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα από το αθέατο ταξίδι των αθλητών από την πτώση ως την επανεκκίνηση, ακούγοντας τα βιώματα του Κώστα Κατσουράνη και της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

@Giannis_Stavr

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του Navarino Challenge, του κορυφαίου sports tourism event που επέστρεψε φέτος για 13η χρονιά, ήταν τα Navarino Challenge Talks powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝAΜΙΚΗ. Μέσα από μια σειρά ουσιαστικών ομιλιών και συζητήσεων στις εγκαταστάσεις της Costa Navarino, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε θέματα που αγγίζουν τον αθλητισμό, την ηγεσία και την κοινωνική ευθύνη. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατείχε η θεματική ενότητα «Silent Battles: The Elite Athlete’s Journey from Injury to Recovery», powered by Gazzetta.

Ο Διευθυντής του Gazzetta, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, συντόνισε την εξαιρετική συζήτηση, με καλεσμένους τον πρωταθλητή Ευρώπης και Legend 2004, Κώστα Κατσουράνη, την πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 35 χλμ. και 20 χλμ. βάδην, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και τον καταξιωμένο φυσιοθεραπευτή Παύλο Γκίκα. Μαζί φώτισαν το συχνά αθέατο ταξίδι των αθλητών από τη στιγμή του τραυματισμού έως την πλήρη αποκατάσταση, αναδεικνύοντας τις σωματικές, αλλά κυρίως τις ψυχικές προκλήσεις που καλούνται να ξεπεράσουν, καθώς και τον ρόλο που παίζει η στήριξη, προσωπική και επαγγελματική, στην πορεία προς την επάνοδο.

Ήταν μία συζήτηση που δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό, αλλά και την ανθρώπινη αντοχή, το θάρρος και την ελπίδα, επιβεβαιώνοντας πως ο ρόλος της υποστήριξης, είτε προέρχεται από γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, προπονητές είτε από οικογένεια και φίλους, αποδεικνύεται καθοριστικός. Δεν πρόκειται μόνο για τεχνική βοήθεια ή καθοδήγηση, αλλά για ανθρώπινη παρουσία, ενσυναίσθηση και ενίσχυση του ηθικού.