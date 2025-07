Ο Μπεν ΜάκΛεμορ κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό 21χρονης το 2021 και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών.

Ο Μπεν ΜάκΛεμορ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος τις προηγούμενες ημέρες για τον βιασμό 21χρονης σε πάρτι που έλαβε χώρα το 2021, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών.

Ο ΜάκΛεμορ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες λέγοντας πως υπήρχε συναινετική σεξουαλική επαφή, ωστόσο το δικαστήριο δεν πείστηκε από τα λεγόμενα του 32χρονου πρώην NBAer και άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ.

Η 21χρονη κατήγγειλε πως ξύπνησε μεθυσμένη μετά από ένα πάρτι στο σπίτι του τότε συμπαίκτη του ΜάκΛεμορ, Ρόμπερτ Κόβινγκτον και ο 32χρονος τη βίασε, χωρίς να υπάρχει δική της συναίνεση για την σεξουαλική πράξη.

O MάκΛεμορ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Μερκεζεφέντι, ενώ στο ΝΒΑ έπαιξε για εννιά σεζόν, όπου είχε 571 συμμετοχές.

Ben McLemore sentenced to 8 years in prison for rape, sexual assault conviction. pic.twitter.com/gmACcTsajm