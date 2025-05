Αποθέωσε Γιουλ ο Σκαριόλο: «Μου έκανες τη δουλειά μου πιο εύκολη»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έστειλε το δικό του μήνυμα στον Σέρχιο Γιουλ, που έβαλε τέλος στην καριέρα του από την Εθνική Ισπανίας στα 37 του χρόνια.

Ο Σέρχιο Γιουλ έβαλε οριστική τελεία στην καριέρα του με την Εθνική Ισπανίας. Και έτσι ο Σέρτζιο Σκαριόλο, με τον οποίο συνεργάστηκε για συναπτά έτη στη «Ρόχα», έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω twitter, βγάζοντας το καπέλο σε μία εμβληματική μορφή του ισπανικού μπάσκετ.

«Οι κακές γλώσσες λένε ότι καθυστέρησα το αεροπλάνο από το Άμπου Ντάμπι επειδή δεν ενθουσιάστηκα από τα λόγια σου. Τουλάχιστον έφτασα εγκαίρως για να σε ευχαριστήσω που ήσουν τόσο σπουδαίος αλλά και φυσιολογικός. Μου έκανες τη δουλειά πολύ πιο εύκολη. Θα μου λείψεις πολύ, ευχαριστώ για όλα!» ανέφερε ο Σκαριόλο για τον επί χρόνια ηγέτη τόσο της Ρεάλ, όσο και των Ισπανών.

Ο Γιουλ έπαιξε για πρώτη φορά με την Εθνική Ισπανίας το 2009, κατακτώντας το χρυσό στο EuroBasket και έκτοτε πανηγύρισε ακόμα έξι μετάλλια. Συνολικά κατέκτησε επτά μετάλλια με την εθνική Ισπανίας, τρία χρυσά σε Eurobasket (2009, 2011, 2015) και ένα χάλκινο (2013), ένα ασημένιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2012) και ένα χάλκινο (2016) όπως επίσης και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2019 στην Κίνα.

Los malos dicen que he retrasado el avión de Abu Dhabi por no emocionarme escuchándote…almenos he llegado a tiempo para darte las gracias por haber sido a la vez tan grande, y tan normal. Has hecho mi trabajo más fácil: te echaré mucho de menos. Gracias por tanto, Chechi… pic.twitter.com/wxIRkocjrj