Μάτζικ Τζόνσον για Ντουράντ: «Εύχομαι να ήταν παίκτης των Λέικερς»

Ο Μάτζικ Τζόνσον αφού έδωσε συγχαρητήρια στον Κέβιν Ντουράντ για το γεγονός ότι κέρδισε το βραβείο που φέρει το όνομά του, εξέφρασε την επιθυμία του, ο σέντερ των Σανς να ήταν στους Λέικερς.

Ο Κέβιν Ντουράντ πριν από μερικές ημέρες παρέλαβε το βραβείο «Μάτζικ Τζόνσον», το οποίο δίνεται από το PBWA (την ένωση συντακτών για όσους γράφουν για το επαγγελματικού μπάσκετ) στον παίκτη ο οποίος συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο την καλή παρουσία του στο παρκέ με τη συνεργασία του στα μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος ο Μάτζικ Τζόνσον, μέσα από δημοσίευσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», έδωσε συγχαρητήρια στον σέντερ των Φοίνιξ Σανς, ενώ έκλεισε το μήνυμά του εκφράζοντας την ευχή του, να ήταν παίκτης των Λέικερς!

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ο Κέβιν Ντουράντ κέρδισε αυτό το βραβείο επειδή είναι πάντα τόσο ευγενικός με τα μέσα ενημέρωσης και τους οπαδούς. Λατρεύω το παιχνίδι του, ποιος είναι ως άνθρωπος και όλη την εξαιρετική κοινωνική δουλειά που κάνει στην περιοχή του DMV (οι περιοχές της DC, Μέριλαντ και Βιρτζίνια) με τους νέους. Ο Κέβιν είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας και μεγάλος οπαδός των Κομάντερς (ομάδα του NFL). Μακάρι να ήταν παίκτης των Λέικερς!»

