Ιστορική επίδοση από τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου που σημείωσε 8 τρίποντα στη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Κροατία.

Η Ελλάδα επικράτησε με 77-63 της Κροατίας και έκανε το 2/2 στον όμιλό της για το EuroBasket U16, το οποίο διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του παιχνιδιού ήταν ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.

Ο νεαρός Έλληνας γκαρντ του Άρη, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση μετρώντας συνολικά 33 πόντους (4/11 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 1/2 βολές) ενώ παράλληλα μάζεψε 12 ριμπαόυντ και μοίρασε 2 ασίστ σε 35:39 λεπτά εντός παρκέ.

Αυτή η επίδοση μάλιστα αποτελεί την δεύτερη καλύτερη στην ιστορία των EuroBasket U16, στον 21ο αιώνα.

🇬🇷 Chrysostomos Chatzilamprou's 8 three-pointers against Croatia were the second best 3PT performance of the U16 EuroBasket in the 21st century.



1. 🇲🇰 Aleksandar Kostoski - 9 (2004)

1. 🇨🇵 Hugo Invernizzi - 9 (2009)

2. 🇹🇷 Ömer Ege Ziyaettin - 8 (2024)

