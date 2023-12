Άγριο ξύλο ανάμεσα σε διαιτητές σε αγώνα παιδιών Δημοτικού (vid)

Ένας αγώνας ανάμεσα σε παιδιά Δημοτικών Σχολείων, στις ΗΠΑ, έγινε ρινγκ, με τους τρεις διαιτητές να εμπλέκονται σε έναν απίστευτο καυγά!

Ο αγώνας ανάμεσα στα σχολεία του Cherry Creek και του Blue Legend, μάλλον, κυλούσε ομαλά. Η αναμέτρηση έλαβε χώρα στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και αυτό που ακολούθησε ένα τάιμ άουτ, δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Ο ένας από τους τρεις διαιτητές γρονθοκόπησε το συνάδελφό του (!), με αποτέλεσμα και ο τρίτος διαιτητής να μπει στον καυγά και να γίνει... γης μαδιάμ!

Στο διαχωρισμό των... μποξέρ μπήκαν θεατές, αλλά και ένας άλλος διαιτητής που ήταν στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το ματς.

Η διοργανώτρια του τουρνουά Gold Crown Foundation ανακοίνωσε πως και οι τρεις διαιτητές τέθηκαν σε οριστική αναστολή.

Uhhh, real life at my sisters kids bball tourney…. Kids close your eyes pic.twitter.com/sELdSjKosX