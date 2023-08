Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Έλληνας φόργουορντ, αφού η γυναίκα του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν ακολούθησε την αποστολή της Εθνικής Ομάδας στο Άμπου Ντάμπι, αφού ήθελε να σταθεί στο πλάι της γυναίκας του, που θα έφερνε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Σήμερα (16/8), η σύζυγος του διεθνή φόργουορντ, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι!

Ο Ολυμπιακός ευχήθηκε στον Κώστα Παπανικολάου, γνωστοποιώντας παράλληλα και τη χαρμόσυνη είδηση.

🍼🩷 Congrats on your new arrival @K_pap16 ! May all the stars align to bring your growing family health and love! #OlympiacosBC pic.twitter.com/6Xq0DVmP9K