Η Εθνική Εφήβων ξεκινά την μάχη της EuroBasket U18 κόντρα στην Ιταλία (22/7, 19:00) και το Gazzetta παρουσιάζει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στη Νις της Σερβίας το διάστημα 8-16 Ιουλίου.

Το EuroBasket U18 ξεκινά το Σάββατο 22 Ιουλίου και συνεπής με το ραντεβού της θα είναι και η Εθνική Εφήβων. Οι αναμετρήσεις της τελικής φάσης θα διεξαχθούν στη Νις της Σερβίας από τις 22 μέχρι και τις 30 Ιούλη. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον τέταρτο όμιλο της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ιταλία (22/7, 18.00), την Ισπανία (23/7, 20.30) και την Δανία (24/7, 15.30). Όλα τα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ3. Με την ποιότητα και τους παίκτες που διαθέτει η φουρνιά αυτή, υπάρχει ελπίδα για μετάλλιο, λίγο καιρό μετά το χάλκινο που κατέκτησαν οι Νέοι στην Κρήτη.

Ξεχωρίζουν Σαμοντούροβ, Αβδάλας και Λιοτόπουλος

H FIBA μια ημέρα πριν το τζάμπολ της διοργάνωσης έκανε αφιέρωμα στους παίκτες που πρέπει κάποιος να δει και από ελληνικής πλευράς ξεχώρισε τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Mάλιστα η παγκόσμια ομοσπονδία αναφέρει πως είναι ένα... τρένο στο ανοιχτό γήπεδο και συνδυάζει ταχύτητα και εκρηκτικότητα, έχοντας έναν μοναδικό τρόπο να επιτίθεται στο αντίπαλο καλάθι. Στέκεται στο ύψος του, 2.11 που τον κάνει ασταμάτητο στο transition, ενώ μιλά για την ικανότητα του στην άμυνα και στο playmaking. Στο περσινό Ευρωπαϊκό Νέων, ο Σάμο μέτρησε 11 πόντους και 6 ριμπάουντ στα τρία ματς που έπαιξε, ενώ σούταρε με 50% εντός παιδιάς.

Άλλο ένα διαμαντάκι στο ρόστερ της Ελλάδας, είναι και ο ΜVP του πρόσφατου Πανελλήνιου πρωταθλήματος Εφήβων, παίκτης της ΔΕΚΑ, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος. Ο 17χρονος combo guard θα δοκιμάσει την τύχη του στο St John (την μεθεπόμενη σεζόν) και το NCAA, όπου προπονητής είναι ο Ρικ Πιτίνο. Tη φετινή σεζόν με τη ΔΕΚΑ είχε 23.7 πόντους, 7.7 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1.5 κλεψίματα. Ένα από τα κορυφαία prospects που υπάρχουν στη χώρα μας. Ένα παιδί με παρόν και φυσικά λαμπρό μέλλον, αν συνεχίσει την σκληρή δουλειά.

Πάμε και στον Νεοκλή Αβδάλα. Mε τον Παναθηναϊκό κατέκτησε το Πανελλήνιο Εφήβων, κάνοντας double-double 18 πόντων και 11 ασίστ στον τελικό. Πέρυσι ήταν μέλος της κορυφαίας πεντάδας του Eurobasket U16, αφήνοντας υποσχέσεις. Άλλο ένα σπουδαίο prospect για το ελληνικό μπάσκετ. Στο περσινό Εurobasket U16 μέτεησε 14.7 πόντους και 4.1 ριμπάουντ. Tον Νοέμβρη του 2021 ο 15χρονος τότε Αβδάλας πέτυχε το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

Οι ομάδες και το σύστημα διεξαγωγής

Συνολικά θα 16 ομάδες θα μπουν στο Eurobasket, χωρισμένες σε 4 γκρουπ των 4 ομάδων. Θα διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα αφού προκρίνονται όλες στη φάση των «16».

Group A: Iσραήλ, Σουηδία, Λιθουανία, Γαλλία

Group B: Κροατία, Πολωνία, Τουρκία, Γερμανία

Group C: Φινλανδία, Τσεχία, Σερβία, Σλοβενία

Group D: Ελλάδα, Δανία, Ισπανία, Ιταλία

Στη συνέχεια το Group A διασταυρώνεται με το Group B και το Group C διασταυρώνεται με το Group D, δίνοντας αγώνες χιαστί.

A1 vs B4

A2 vs B3

B2 vs A3

B1 vs A4

C1 vs D4

C2 vs D3

D2 vs C3

D1 vs C4

Οι νικητές παίρνουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Ακολουθούν οι ημιτελικοί, ο μικρός τελικός και ο τελικός.

Η 12άδα της Εθνικής και το staff

Χάρης Παρασκευόπουλος 1.98 03.01.2005 Προμηθέας Π.

Λυκούργος Βασιλαντωνάκης 2.01 05.02.2006 Παναθηναϊκός

Γιάννης Μαραγκουδάκης 1.82 01.02.2006 Περιστέρι

Στράτος Καλλιοντζής 2.08 19.09.2005 ΠΑΟΚ

Αλέξανδρος Καμπερίδης 2.05 20.06.2005 Περιστέρι

Νίκος Χιτικούδης 2.03 16.05.2005 ΧΑΝΘ

Μιχάλης Σπρίντζιος 2.05 09.02.2005 Λαύριο

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 2.10 20.04.2005 Παναθηναϊκός

Νεοκλής Αβδάλας 2.00 04.02.2006 Παναθηναϊκός

Λευτέρης Λιοτόπουλος 1.94 02.08.2006 ΔΕΚΑ

Βενιαμίν Αμπόσι 2.00 15.01.2006 Ολυμπιακός

Γιάννης Κομνιανίδης 1.83 02.08.2006 ΧΑΝΘ

Προπονητής: Βαγγέλης Ζιάγκος

Β. Προπονητή: Δημήτρης Βαρβούνης, Ιωσήφ Νικολαϊδης

Γυμναστής: Θανάσης Αλεξανδράκης

Γιατρός: Γιώργος Χρηστίδης

Φυσικοθεραπευτής: Τάσος Παπαγιαννίδης

Team Manager: Λάμπρος Τάκης

Τα μετάλλια της Eθνικής U18

2 χρυσά: 2008, 2015

2 αργυρά: 1970, 2007

3 χάλκινα: 1998, 2000, 2002