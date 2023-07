Ο Ράιαν Μπρόκχοφ σταμάτησε το μπάσκετ μετά από 15 χρόνια και ένα πέρασμα από την Ευρώπη για 5 χρόνια.

Ο Ράιαν Μπρόκχοφ το πήρε απόφαση και σταμάτησε το μπάσκετ. Η τελευταία ομάδα στην καριέρα του ήταν η Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν Φίνιξ, στην οποία αγωνίστηκε δύο σεζόν.

Στο παρελθόν ο 32χρονος Αυστραλός είχε περάσει και από την Ευρώπη: 2013-2015 με τη φανέλα της Μπεσίκτας και 2015-2018 στη Λοκομοτίβ Κουμπάν υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα (σεζόν 2015-2016).

Ο Μπρόκχοφ αγωνίστηκε και στο NBA για δύο σεζόν με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς. Πλέον και σύμφωνα με όσα είπε, πρόκειται να αφοσιωθεί στην οικογένειά του.

Ryan Broekhoff has called time on his career for now, choosing to focus on family first.



We thank @RBroekhoff45 for his contribution to the Phoenix and wish him and his family all the best. 💚



📝 Full Story: https://t.co/HSp7Cx2Pi6 pic.twitter.com/zXrxi0Ie1c