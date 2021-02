Μπρόκχοφ: Ούτε στην Ευρώπη, ούτε στο ΝΒΑ, πήγε Αυστραλία! (pic)

Ο Ράιν Μπρόκχοφ πήγε στη Μελβούρνη! Ούτε στην Ευρώπη, ούτε φυσικά και στο ΝΒΑ, παρά την έντονη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων. Ο Μπρόκχοφ συμφώνησε με την Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν Φίνιξ για το υπόλοιπο της σεζόν στην Αυστραλία.

Ryan Broekhoff is coming home. @RBroekhoff45

We’ve signed the Boomers star, former NBA wing and South East Melbourne native for the remainder of the #NBL21 season.

Details

— South East Melbourne Phoenix (@SEMelbPhoenix) February 15, 2021