Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στους Λέικερς, αλλά αστόχησε σε τρίποντο στο τέλος κι έτσι οι Μάτζικ επικράτησαν με 110-109.

Ματσάρα έγινε στο Λος Άντζελες. Εκεί οι Μάτζικ άντεξαν και επικράτησαν με 110-109 των Λέικερς πηγαίνοντας στο 31-26 και ρίχνοντας τους ηττημένους στο 31-23.

Ο ΛεΜπρόν Τζείμς είχε τρίποντο για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του στην τελευταία επίθεση, αλλά αστόχησε. Για τους νικητές ο Μπανκέρο είχε 36 πόντους και ο Κάρτερ σταμάτησε στους 20 πόντους και τα 12 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ντόντσιτς είχε 22 πόντους με 15 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ενώ ο ΛεΜπρόν μέτρησε 21 πόντους με 6 ριμπάουντ. Ο Έιτον τελείωσε με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ.