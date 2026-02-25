Λέικερς - Μάτζικ 109-110: Μοιραίος ΛεΜπρόν, απόδραση για το Ορλάντο (vid)
Ματσάρα έγινε στο Λος Άντζελες. Εκεί οι Μάτζικ άντεξαν και επικράτησαν με 110-109 των Λέικερς πηγαίνοντας στο 31-26 και ρίχνοντας τους ηττημένους στο 31-23.
Ο ΛεΜπρόν Τζείμς είχε τρίποντο για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του στην τελευταία επίθεση, αλλά αστόχησε. Για τους νικητές ο Μπανκέρο είχε 36 πόντους και ο Κάρτερ σταμάτησε στους 20 πόντους και τα 12 ριμπάουντ.
Από την άλλη πλευρά ο Ντόντσιτς είχε 22 πόντους με 15 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ενώ ο ΛεΜπρόν μέτρησε 21 πόντους με 6 ριμπάουντ. Ο Έιτον τελείωσε με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.