Μαλίκ Ρόουζ για το Διηπειρωτικό Κύπελλο: «Με εξέπληξε το πόσο μακριά έχει φτάσει το μπάσκετ, διπλά επωφελημένοι»

Ο δις πρωταθλητής του ΝΒΑ και νυν αντιπρόεδρος του ΝΒΑ Βasketball Operations, Μαλίκ Ρόουζ, έδωσε το «παρών» στο Διηπειρωτικό Κύπελλο και μίλησε για τα θετικά στοιχεία που προσθέτει ο θεσμός στο μπάσκετ.

Η Τενερίφη νίκησε εύκολα στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου την Σάο Πάουλο με 89-68 για να φτάσει για τρίτη φορά στην κατάκτηση του τίτλου.

Λίγο μετά το τέλος των αγώνων, ο δις πρωταθλητής του ΝΒΑ και νυν αντιπρόεδρος του ΝΒΑ Βasketball Operations, Μαλίκ Ρόουζ, μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται και την απήχηση που έχει.

«Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν η απόσταση που έχει διανύσει και πόσο μακριά έχει φτάσει το μπάσκετ από την τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ. Το μπάσκετ παίζεται με τον αμερικάνικο τρόπο, το οποίο είναι θαυμάσιο, έχει γρήγορα ρυθμό, πολλά τρίποντα και το πλήθος… Ω, αυτό το πλήθος μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε κοινό στο ΝΒΑ. Έχουν πάρα πολλή ενέργεια. Ήταν πού διασκεδαστικό για εμένα να βρίσκομαι εδώ».

Ενώ τόνισε και την σημασία που έχει για το ΝΒΑ η παρουσία του πρωταθλητή της G-League στο Διηπειρωτικό... «Οπως σε κάθε άλλη Λίγκα, έτσι κι εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε το δικό μας brand. Προσπαθούμε με μεγαλώσουμε το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο και να δείξουμε τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες της G League. Είναι πολύ καλό. Αλλά, στο Intercontinental Cup είμαστε διπλά επωφελημένοι. Από την μία πλευρά οι παίκτες της G League δείχνουν τις δυνατότητες τους, από την άλλη όμως, έχουμε κι εμείς την ευκαιρία να δούμε κάποιους μη Αμερικάνους παίκτες, οι οποίοι είναι πραγματικά καλοί. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ».

«Κοιτά γύρω σου. Το γήπεδο είναι γεμάτο. Βλέπω πολλά παιδιά στις εξέδρες κι αυτά τα παιδιά , που έχουν την ευκαιρία να δουν καλό μπάσκετ σε αυτούς τους αγώνες, θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά του μπάσκετ. Είναι μία win win κατάσταση» είπε κλείνοντας μιλώντας για την προσέλευση του κόσμου.

"Just look around. It's a sellout crowd, I see a lot of kids [in the stands], and those are the next generations of players and they get to see good basketball like this. It's a win-win" - two-time NBA champion @MalikRose praises @FIBA #IntercontinentalCup! pic.twitter.com/3BVgIQM2sH