Η Τενερίφη νίκησε εύκολα στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου την Σάο Πάουλο με 89-68 και κατέκτησε για 3η φορά στην ιστορία της το τρόπαιο.

Στην Τενερίφη και πιο συγκεκριμένα στο «San Cristobal de La Laguna,Santiago Martin Arena» η ομάδα του Τσους Βιδορέτα πανηγύρισε για 3η φορά στην ιστορία της την κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου. Στον τελικό είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σάο Πάουλο την οποία και «διέλυσε» με 21 πόντους διαφορά.

Ο Μπρούνο Φιτιπάλδο με 15 πόντους και 3/4 τρίποντα, ο Σάσου Σαλίν με άλλους 15 πόντους και 5/11 εντός παιδιάς, όπως επίσης και οι Ντούρνεκαμπ (13π.), Σερμαντίνι (12π.) ήταν εκείνοι που «καθάρισαν» για την ομάδα τους μέχρι τη νίκη και τους πανηγυρισμούς στο βάθρο του μεγάλου νικητή.

Μάλιστα η Τενερίφη είχε κατακτήσει και τις άλλες δύο φορές το Διηπειρωτικό Κύπελλο μέσα στην έδρα της και πιο συγκεκριμένα το 2017 και το 2020.

🎉 What a time to be alive @CB1939Canarias! 🎉#IntercontinentalCup pic.twitter.com/VQTv6jkwuR