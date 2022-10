Ο Πέιτον Σίβα που αγωνίστηκε στο τέλος της σεζόν στον Παναθηναϊκό επιστρέφει στην ενεργό δράση μετακομίζοντας και πάλι στην Αυστραλία.

Μετά το πέρασμά του από τους «πράσινους» με τους οποίους αγωνίστηκε σε 12 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 2.9 πόντους, 3.3 ασίστ, 2.7 ριμπάουντ και σουτάροντας με 28% εντός παιδιάς, ο Αμερικανός γκαρντ θα πάρει και πάλι το αεροπλάνο με προορισμό την Αυστραλία.

Όπως είναι γνωστό στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν βρέθηκε στους Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς όπου είχε αντίστοιχα 11.1 πόντους, 4.8 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ με 35% στα σουτ. Σύμφωνα με το ESPN Αυστραλίας, ο Πέιτον Σίβα θα επιστρέψει στο πρωτάθλημα του NBL, αυτή τη φορά για λογαριασμό των Ιλαγουάρα Χοκς.

Μάλιστα και ο ίδιος ο Σίβα είχε... προϊδεάσει μέσω twitter ότι επιστρέφει και πάλι στην ενεργό δράση.

Guess it’s time to lace my hoop shoes back up…. October 17, 2022

Peyton Siva has agreed to a deal with the Illawarra Hawks for the remainder of the 2022-23 NBL season, sources told ESPN.

— Olgun Uluc (@OlgunUluc) October 17, 2022