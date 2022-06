Η Παρτίζαν βρίσκεται εκτός... παιχνιδιού και ο Ερυθρός Αστέρας μοιάζει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένει αφού η Μέγκα του έκοψε προς το παρόν τον δρόμο για τα τελικά κάνοντας το 1-1 στους ημιτελικούς με νίκη 77-70.

Ο Ερυθρός Αστέρας βρέθηκε να περνάει... σαν σίφουνας στο Game 1 των ημιτελικών εκμεταλλευόμενος την έδρα του κόντρα στη Μέγκα και ήθελε μία νίκη στην best of three σειρά για να «πετάξει» στους τελικούς με την FMP (πέρασε bye, αφού η Παρτίζαν δεν κατέβηκε).

Παρόλα αυτά, οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν... σκούρα εκτός έδρας και ενώ προηγήθηκαν ακόμη και με 15 πόντους (23-38) λίγο πριν το ημίχρονο, είδαν τους αντιπάλους τους να ανακάμπτουν και να φτάνουν μέχρι την τελική επικράτηση με 77-70. Γράφοντας, έτσι, το 1-1 και... παγώνοντας προς το παρόν την σειρά στο σερβικό πρωτάθλημα.

Ο Σαμσόν Ρουζέντσεφ ήταν ο πρώτος σκόρερ σταματώντας στους 23 πόντους με 3/6 τρίποντα, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ. Τρομερή εμφάνιση από τον Ματέι Ρουντάν με 18 πόντους και 18(!) ριμπάουντ, ενώ ο Ουσκόκοβιτς είχε 14. Από την αρμάδα του Ράντονιτς, οι Λούκα Μίτροβιτς και Όγκνιεν Ντόμπριτς ήταν εκείνοι που «έσπασαν» το φράγμα των 10 πόντων σημειώνοντας 16 και 15 αντίστοιχα, με τον πρώτο να μαζεύει και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Ιβάνοβιτς είχε 9 με 8 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 12-22, 26-38, 54-53, 77-70