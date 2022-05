Ο Έιντριαν Πέιν έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Αρχών. Ο δράστης συνελήφθη.

Ο Έιντριαν Πέιν έχασε τη ζωή του, μετά από πυροβολισμό! Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Σερίφη στην Όραντζ Κάουντι, οι Αρχές κλήθηκαν, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σε τοποθεσία στο Έγκρετ Σορς Ντράιβ.

'Ενας 30χρονος είχε πυροβοληθεί, ο οποίος λίγο αργότερα αναγνωρίστηκε και ήταν ο Έιντριαν Πέιν! Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον πυροβόλησε ο Λόρενς Ντόριτι (29 ετών) ο οποίος έμεινε στον τόπο του εγκλήματος, συνελήφθη και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του αναμένεται να ξεκαθαρίσουν και τα αίτια που οδήγησαν στο έγκλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Στη μία και τριαντά επτά (1:37) τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου 2022, η Αστυνομία του Όραντζ Κάουντι ενημερώθηκαν για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο τετράγωνο 2500 του Έγκρετ Σόρς Ντράιβ. Ένας άνδρας στα 30 του, ο οποίος πυροβολήθηκε και στη συνέχεια αναγνωρίσθηκε ως ο Έιντριαν Πέιν με ημερομηνία γέννησης την 19η Φεβρουαρίου του 1991, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο δράστης του πυροβολισμού, ο οποίος αναγνωρίσθηκε ως ο Λόρενς Ντόριτι με ημερομηνία γέννησης την 17η Φεβρουαρίου του 1993, έμεινε στον τόπο του εγκλήματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ανακριθεί από τους ντετέκτιβς. Ο Ντόριτι συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας πρώτου βαθμού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κρατητήριο».

