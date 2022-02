Μπροστά στην απειλή μιας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι ομάδες μπάσκετ της Προμιτέι σε άνδρες και γυναίκες μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στην Τσεχία και τη Βουλγαρία για τις επόμενες δυο εβδομάδες.

Η Δύση συνεχίζει να βλέπει ενδείξεις ρωσικής κλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένης της άφιξης νέων δυνάμεων στα σύνορα της Ουκρανίας, την ώρα που οι Ρώσοι κάνουν κοινές στρατιωτικές ακήσεις με τη Λευκορωσία.

Ενώ, λοιπόν το Κίεβο παραμένει σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη εισβολή της Ρωσίας στη χώρα, την οποία οι Αμερικανοί δεν αποκλείουν ακόμη και μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, η Προμιτέι μεταφέρει τις δραστηριότητές της εκτός Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, η ομάδα των ανδρών που συμμετέχει στο Basketball Champions League θα συνεχίσει να προπονείται στην Τσεχία όπου θα δώσει τους επόμενους εντός έδρας αγώνες της.

Όσον αφορά την ομάδα των Γυναικών που συμμετέχει στο EuroCup, μεταφέρεται στη Βουλγαρία για τις επόμενες δυο εβδομάδες. Αναφέρεται δε πως δεν αποχώρησε κάποιος παίκτης ή παίκτρια, αλλά θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους για τα επόμενα παιχνίδια.

OFFICIAL: Prometey is re-locating men's & women's teams of the club to Czech Rep. & Bulgaria respectively



At the moment: for 2 weeks period, to prepare for crucial games of BCL & women's Eurocup, respectively



Any players are leaving the team & will be preping for next games