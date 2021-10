Σαρικόπουλος: Στο Κατάρ για την Αλ Σαντ ο έμπειρος σέντερ (pic & vid)

Ο Ζήσης Σαρικόπουλος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κατάρ καθώς συμφώνησε με την Αλ Σαντ, την πρώην ομάδα του Κώστα Βασιλειάδη.

«Ξενιτεύεται» για δεύτερη φορά στην επαγγελματική καριέρα του ο 31χρονος σέντερ που ήταν ελεύθερος μέχρι πρότινος αλλά μπορεί να λογίζεται πλέον ως μέλος της Αλ Σαντ από τη Ντόχα, όπως έγινε επισήμως γνωστό από την εταιρεία που εκπροσωπεί τον άλλοτε διεθνή αθλητή.

Εκεί θα συναντήσει άλλον έναν Έλληνα, αφού ο Βασίλης Μπρατσιάκος είναι ο προπονητής της καταριανής ομάδας.

Ο Σαρικόπουλος είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2018-19 στην Λευκορωσία με την Τσμόκι-Μινσκ και πλέον ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της διαδρομής του εκτός Ελλάδας.

Ο ύψους 2.13 μέτρων σέντερ μετρά συνολικά 211 εμφανίσεις στην Basket League, αρχής γενομένης από το 2010, έχοντας φορέσει κατά σειρά τις φανέλες των Πανιωνίου, Άρη, ΑΕΚ, Προμηθέα Πατρών, ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Εξάλλου, το 2009 ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας των U20 που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρόδου.

Zisis Sarikopoulos @34sari_ will continue his career in @qatarbf as he signs with Alsaad club. @OctagonBballEU pic.twitter.com/GtzjymkFLy