Έτσι θα φαίνονται Ντόντσιτς και Νοβίτσκι στο NBA 2K22 (pic)

Μια πρώτη «γεύση» δόθηκε στην δημοσιότητα για το πως θα μοιάζουν στο επερχόμενο «NBA 2K22» οι παίκτες που θα εμφανίζονται στο εξώφυλλο του δημοφιλούς παιχνιδιού.

Ο νυν σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς, καθώς κι ο θρύλος του franchise, Ντιρκ Νοβίτσκι, θα «ντύσουν» τα εξώφυλλα των βασικών εκδόσεων του νέου «NBA 2K22» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Σεπτεμβρίου.

Εκτός των δύο Ευρωπαίων, σε άλλα covers του παιχνιδιού θα βρίσκεται κι η Κάντας Πάρκερ (6x All-Star, 2x MVP και μια φορά πρωταθλήτρια στο WNBA) που αποτελεί ένα τεράστιο όνομα για το αμερικανικό αλλά και το παγκόσμιο μπάσκετ γυναικών γενικότερα.

Πως και με πόση ακρίβεια θα απεικονίζονται όμως οι παραπάνω αστέρες από τα νέα γραφικά του δημοφιλούς παιχνιδιού; Ιδού ένα πρώτο δείγμα...

First look at NBA 2k22 cover athletes Luka Doncic, Dirk Nowitzki, & Candace Parker in the game!



How are the graphics? 🤔⬇️ pic.twitter.com/PfZZS174xC