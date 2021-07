Εξώφυλλο στο ΝΒΑ2Κ22 ο Λούκα Ντόντσιτς! (pic)

Ο Λούκα Ντόντσιτς φιγουράρει στο εξώφυλλο της video game σειράς ΝΒΑ2Κ για το 2022 ενώ οι Ντιρκ Νοβίτσκι, Κέβιν Ντουράντ και Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ κοσμούν το εξώφυλλο της επετειακής έκδοσης για τα 75 χρόνια της λίγκας!

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς φιγουράρει στο εξώφυλλο του ΝΒΑ2Κ22, παίρνοντας τη... σκυτάλη από τον Ντέιμιαν Λίλαρντ! Μάλιστα αποτελεί μόλις τον δεύτερο μη Αμερικανό που κοσμεί το εξώφυλλο της δημοφιλούς σειράς video game έπειτα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το 2019!

Από κει και πέρα, οι Ντιρκ Νοβίτσκι, Κέβιν Ντουράντ και Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ βρίσκονται στο εξώφυλλο της επετειακής έκδοσης του ΝΒΑ2Κ για τα 75 χρόνια που συμπληρώνει φέτος η κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Στο τρίτο εξώφυλλο βρίσκεται η Κάντας Πάρκερ ως η πρώτη παίκτρια από το WNBA που επιλέγεται.

