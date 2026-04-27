Την ώρα της αναμέτρησής του για τη φάση των "16" στο τουρνουά της Μαδρίτης έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με σχετική άνεση του Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ στον τρίτο γύρο με 6-4, 6-2 για να πάρει την πρόκριση στη φάση των "16" του τουρνουά της Μαδρίτης. Εκεί, ο Έλληνας τενίστας θ' αντιμετωπίσει τον Κάσπερ Ρουντ και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού.

Το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο να γίνει το μεσημέρι της Τρίτης (28/4). Πιο συγκεκριμένα, το ματς του Στέφανου Τσιτσιπά είναι προγραμματισμένο στο τρίτο court της διοργάνωσης και τρίτο χρονικά. Θα προηγηθούν οι αναμετρήσεις Τόμας Μαρτίν Ετσεβερί - Άρτουρ Φις και Γίρι Λεχέτσκα - Λορέντζο Μουζέτι.

Άρα η έναρξη του αγώνα αναμένεται λίγο μετά τις 16:00 ώρα Ελλάδας. Η μετάδοση της αναμέτρηση θα γίνει από το Cosmote Sport 6 και το ματς μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω του live στο Gazzetta. O νικητής θα παίξει στα προημιτελικά απέναντι στον νικητής του αγώνα Μπλοξ - Οζέρ Αλιασίμ.

