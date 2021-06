Προπονητής Λυκείου απολύθηκε, αφού οι παίκτες του πέταξαν τορτίγιες στους ισπανόφωνους αντίπαλούς τους (pic & vid)

Ο Τζέι Τι Λααπέρι, προπονητής στο Λύκειο Κορονάντο, έχασε τη δουλειά του, μετά τη ρατσιστική επίθεση των παικτών του, στους αθλητές του Όραντζ Γκλεν, με... ιπτάμενες τορτίγες!

Το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε ρατσιστικό. Το φινάλε του τελικού ανάμεσα στα Λύκεια της περιοχής του Σαν Ντιέγκο, του Κορονάντο και του Όραντζ Γκλεν, κρίθηκε με ένα buzzer beater και νικητές τους πρώτους.

Μόλις το ματς ολοκληρώθηκε, επικράτησε πανικός. Σύμφωνα με τους προπονητές του Όραντζ Γκλεν, παίκτες και προπονητές του Κορονάντο άρχισαν να τους βρίζουν, να τους αποκαλούν «χαμένους» και να τους ζητούν να φύγουν!

Κάποιοι το προχώρησαν λίγο παραπάνω. Δίνοντας ρατσιστική χροιά στο γεγονός. Στους ηττημένους εκσφενδονίστηκαν τορτίγιες, κάποιες στη συσκευασία τους. Αν οι μαθητές του Όραντζ Γκλεν δεν ήταν ισπανόφωνοι, η κίνηση θα είχε περάσει στα... ψιλά.

Ωστόσο, λόγω της καταγωγής τους, το συμβάν χαρακτηρίστηκε ρατσιστικό. Και ο προπονητή του Κορονάντο, Τζέι Τι Λααπέρι απολύθηκε από τη θέση του, τρεις μέρες μετά τον τελικό και αφού συνεδρίασε η σχετική επιτροπή Λυκείων της περιοχής του Σαν Ντιέγκο!

Players & coaches from Orange Glen Basketball team say tortillas were thrown at them, after they lost to Coronado High School in state basketball championship. The team is predominately Hispanic/Latino. @CoronadoUnified has launched an investigation. pic.twitter.com/pA4mUjomG3