Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε μία από τις πιο απαιτητικές μεταγραφικές εξισώσεις της σεζόν και αναμένονται σημαντικές αποφάσεις.

Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το Σάββατο (7/11) στην Κωνσταντινούπολη, αλλάζει τα δεδομένα στον αγωνιστικό σχεδιασμό του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Τούρκος φόργουορντ αποτελεί το σημείο αναφοράς του «Δικέφαλου του Βορρά», έχοντας αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο από το ξεκίνημα της χρονιάς, με 22.2 πόντους ανά αγώνα στο Eurocup και 19 μ.ο. στα παιχνίδια της GBL. Η απουσία του δημιουργεί ένα σημαντικό κενό και το ζήτημα του χρόνου αποκατάστασης του Όσμαν, που θα ξεκαθαρίσει μετά την επέμβαση, θα παίξει και αυτό το ρόλο του στις τελικές αποφάσεις.

Στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εξακολουθούν να βρίσκονται δύο ιδιαίτερα ηχηρά ονόματα. Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον ΠΑΟΚ βέβαια, να έχει απλώσει δίχτυα... παντού.

Ο Πόρτερ και η προτεραιότητα του NBA

Η περίπτωση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είναι φυσιολογικό να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Αμερικανός γκαρντ παραμένει ελεύθερος μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς και ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Η επιθυμία του 26χρονου είναι να εξαντλήσει τις πιθανότητες παραμονής στο NBA, το πιο πρόσφατο σενάριο, θέλει τους Ντένβερ Νάγκετς να έχουν ασχοληθεί με την περίπτωση του, ενώ δεδομένα τον τσεκάρουν και άλλες ομάδες.

Στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, γνωρίζουν πολύ καλά τι μπορεί να προσφέρει. Η σύντομη παρουσία του στον Δικέφαλο, στο φινάλε της σεζόν 2023-24, είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις, με τον ίδιο να καταγράφει εντυπωσιακούς αριθμούς και να αποδεικνύει ότι μπορεί να αποτελέσει έναν παίκτη που αλλάζει τις ισορροπίες. Η πόρτα, επομένως, παραμένει ανοιχτή, και ο «KPJ» ξέρει ότι αν πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ έχει... ανοικτή την αγκάλη του.

Η υπόθεση Ντόρσεϊ

Την ίδια στιγμή, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται σε μία περίοδο έντονης αβεβαιότητας αναφορικά με το μέλλον του, με το όνομά του να έχει συνδεθεί επανειλημμένα με τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν σε υψηλά οικονομικά επίπεδα (και) για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο η κατάσταση δεν είναι απλή.

Ο Ντόρσεϊ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ο οποίος κρατά τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις. Παράλληλα, το ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ (διά στόματους του ίδιου του ιδιοκτήτη Οφέρ Γιανάι) προσθέτει έναν ακόμη διεκδικητή στην εξίσωση, ενώ οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν παίκτη στον «πάγο» με την τιμωρία του για ένα μήνα, να παραμένει σε ισχύ, με τον Ντόρσεϊ να συνεχίζει να προπονείται μόνος του.

Ο σχεδιασμός δε σταματά

Είναι σαφές ότι ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζει τον τραυματισμό του Όσμαν ως ένα μεμονωμένο πρόβλημα, αλλά ως μία εξέλιξη που απαιτεί μία γενικότερη επαναξιολόγηση των αναγκών του. Ο Αντρέα Τρινκιέρι θέλει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας του σε Ελλάδα και EuroCup, σε μία περίοδο κατά την οποία οι αγωνιστικές υποχρεώσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Το ζητούμενο είναι να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα, και τη διαθεσιμότητα της αγοράς για κάθε μεταγραφική επιλογή. Ο Πόρτερ παραμένει μία περίπτωση με τεράστιο ενδιαφέρον, ο Ντόρσεϊ ένας στόχος με διαφορετικές δυσκολίες και ο τραυματισμός του Όσμαν ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις τελικές αποφάσεις.

Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι έχει και τη διάθεση και την οικονομική δυνατότητα να κινηθεί στα πλέον υψηλά επίπεδα και το πιο πιθανό σενάριο είναι, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να έχει κάνει την κίνηση του, γνωρίζοντας παράλληλα και το διάστημα της απουσίας του Όσμαν.