Περσίδης: «Να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαστε»
Ο Νίκος Περσίδης εκπροσώπησε τους παίκτες του «Δικέφαλου του Βορρά» στη συνέντευξη Τύπου για το φιλικό τουρνουά που διοργανώσει ο Παναθηναϊκός στο «T-Center» αναφέροντας:
«Αρχικά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Παναθηναϊκό για την πρόσκληση. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συμμετέχουμε σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου τουρνουά και θα τιμήσουμε τη μνήμη ενός εμβληματικού παράγοντα. Βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας, θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαστε στα ανταγωνιστικά παιχνίδια που θα γίνουν. Να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες καλή σεζόν και να έχουν υγεία».
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