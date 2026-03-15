Ολυμπιακός: Η 12αδα κόντρα στον Πανιώνιο, επιστρέφει ο Βεζένκοβ!
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Πανιώνιο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Σάσα Βεζένκοβ να επιστρέφει στην αποστολή των «ερυθρολεύκων».
Συγκεκριμένα ο Βούλγαρος φόργουορντ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε στη μέση και τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ και ο Τόμας Γουόκαπ βρίσκεται στην αποστολή, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.
Εκτός έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα και Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο:
- Τόμας Γουόκαπ
- Τάισον Γουόρντ
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Εβάν Φουρνιέ
- Μόντε Μόρις
- Σάσα Βεζένκοβ,
- Κώστας Παπανικολάου
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Άλεκ Πίτερς
- Νόντα Χολ
- Ταϊρίκ Τζόουν
