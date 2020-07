Η καμπάνια της αμερικανικής εταιρείας αθλητικής ένδυσης προσπάθησε να «χτυπήσει» στο συναίσθημα και την ανάγκη ο κόσμος να σηκωθεί ξανά και να σταθεί στα πόδια του κόντρα στην εποχή της πανδημίας, αλλά και να ταχθεί απέναντι σε κάθε μορφής διακρίσεις, με τους ΛεΜπρόν και Ραπίνο και δηλώνουν ότι ο καθένας μας οφείλει να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος...

«Δεν είμαστε ποτέ μόνοι...

Κι αυτό είναι η δύναμή μας

Ότας μας αμφισβητούν, είμαστε ενωμένοι

Όταν μας κρατούν πίσω, πηγαίνουμε πιο μακριά και πιο δυνατά

Αν δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, τους διαψεύδουμε

Κι αν δεν μας κάνει ένα άθλημα, αλλάζουμε...

Ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν θα είναι πάντοτε με το μέρος μας

Όμως, ότι κι αν συμβαίνει, θα βρίσκουμε τρόπο

Κι όταν θα υπάρχει αδικία, θα ενωνόμαστε για την αλλαγή

Ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, πάντοτε θα επιστρέφουμε πιο δυνατοί

Τίποτα δεν σταματάει αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί» αναφέρεται στο σποτ...

Απολαύστε το:

Nothing can stop what we can do together. You can’t stop sport. Because #YouCantStopUs.

Join Us | https://t.co/fQUWzDVH3q pic.twitter.com/YAig7FIL6G

— Nike (@Nike) July 30, 2020