Οι δηλώσεις του Ηλία Κυριακίδη στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Καλαμάτας στη Νίκαια.

Η ΑΕΚ μπορεί να μην ήταν αποτελεσματική στις ευκαιρίες της στον αγώνα με την Καλαμάτα, όμως κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από τη Νίκαια. Από τη στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε στο flash interview της NOVA μίλησε ο Ηλίας Κυριακίδης.

Ο άμεσος συνεργάτης του Σέρβου τεχνικού στάθηκε στο γεγονός πως το ματς έγινε πιο άγχωτικό από τη στιγμή που οι παίκτες του Δικεφάλου δεν ήταν αποτελεσματικοί.

Οι δηλώσεις του Ηλία Κυριακίδη

«Παρότι ήταν μια νίκη πέρα ως πέρα δίκαιη και απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, το άγχος προκύπτει γιατί δεν ήμασταν αποτελεσματικοί όσο έπρεπε. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν ήμασταν ώριμοι. Αν ήμασταν αποτελεσματικοί δεν θα υπήρχε κανένα άγχος».