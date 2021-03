Στην Κίνα ο ήλιος έγινε μπλε και ο ουρανός κίτρινος (pics)

Το λοκντάουν λόγω κορονοϊού είχε καθαρίσει κάπως την ατμόσφαιρα στην Κίνα, αλλά πλέον οι συνθήκες έχουν επέλθει σε γνώριμες καταστάσεις και τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι και πάλι σε υψηλά επίπεδα. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μάλιστα είναι πως οι Κινέζοι είδαν τον ήλιο να είναι... μπλε και ο ουρανός έχει βαφτεί κίτρινος.

Αυτό οφείλεται σε μια δεύτερη αμμοθύελλα η οποία πλήττει την Κίνα το τελευταίο δεκαπενθήμερο, με αποτέλεσμα την ατμόσφαιρα να καλύπτει μια πυκνή σκόνη γεμάτη επικίνδυνα σωματίδια. Η ορατότητα ήταν αρκετά πέριορισμένη ενώ ενδεικτικό είναι πως οι πεζοί αναγκάστηκαν να καλύψουν τα μάτια τους για να προστατευθούν από τη σκόνη.

Μετά τη νέα αμμοθύελλα, η οποία έχει εξαπλωθεί από τη Μογγολία, τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κίνα αυξήθηκαν στο μέγιστο επίπεδο των 500, σύμφωνα με τον δείκτη ποιότητας αέρα της πόλης. Είναι ενδεικτικό μάλιστα πως τα μικρότερα σωματίδια που μπορούν να διεισδύσουν στην κυκλοφορία του αίματος, έφτασαν τα 462, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις... 25.

Με τη θερμοκρασία να είναι υψηλή από τον Φεβρουάριο και σε συνδυασμό με τις λιγοστές βροχοπτώσεις και τα χιόνια, προκλήθηκε ξηρασία η οποία ευνοεί τις αμμοθέλλες. Η Βόρεια Κίνα μάλιστα έχει εδώ και καιρό πληγεί από αμμοθύελλες οι οποίες οδεύουν και στις νότιες περιοχές. Μεγάλο ρόλο έχει παίξει και η αποψίλωση δασών, με το Πεκίνο να αποφασίζει να φυτέψει ένα μεγάλο μέρος για να εμποδίσει την επέλαση της σκόνης.

Blue sun in Beijing’s sand storm today. The left pic is the Forbidden City and the right pic is CBD pic.twitter.com/5CbDFHHjNZ

— Zhou Lei (@ZhouLeiArt) March 28, 2021