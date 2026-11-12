Φουρνιέ για Βεζένκοβ: «Θρύλος της ομάδας, πραγματικός ηγέτης»
Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC και την εξαιρετική του παρουσία στο παιχνίδι, ο Εβάν Φουρνιέ είπε χαρακτηριστικά:
«Επιστρέψαμε πολύ καλά, αλλά το κάναμε ως ομάδα. Μπορει με τον Σάσα να σκοράραμε τους πόντους αλλά αλλά ήταν μια εξαιρετική ομαδική δουλειά. Κάναμε κάποιες μικρές προσαρμογές οι οποίες αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικές για εμάς. Παίξαμε πιο σκληρά, με περισσότερη αυτοπεποίθηση και θέλαμε να επιστρέψουμε μετά την κακή μας εμφάνιση την περασμενη εβδομάδα. Και τώρα πάμε στο επόμενο...»
Για το ρεκόρ του Βεζένκοβ: «Πρώτα απ' όλα είναι ένα τρομερό επίτευγμα για εκείνον. Τι να πω για τον Σάσα; Προφανώς είναι θρύλος της ομάδας. Περισσότερο απ' όλα όμως για εμένα είναι φίλος. Θέλω να πηγαίνει καλά, τονβ ψάχνω στο παρκέ, όλοι τον ψάχνουμε, είναι τρομερός ηγέτης, δουλέυει πολύ σκληρά και μπορώ να πω πολλά περισσότερα. Για εμένα το πιο σημαντικό είναι η καρδιά που έχει».
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